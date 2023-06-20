Лев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

1752

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Коврижных Галахтион Коврижных

Мать: Коврижных Намелфа Коврижных

Смерть
1752