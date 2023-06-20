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Лев
Лев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1727
Дата смерти
1752
Пол
Мужской
Отец
Коврижных Галахтион Коврижных
1680 г.р.
Мать
Коврижных Намелфа Коврижных
1680 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец:
Коврижных Галахтион Коврижных
Мать:
Коврижных Намелфа Коврижных
Смерть
1752
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