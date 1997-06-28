Хлестов Павел Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХлестов Павел Петрович

Хлестов Павел Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1935

Дата смерти

28.06.1997

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1935

Отец: Хлестов Петр Гаврилович

Мать: Хлестова Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
1963

Сын: Хлестов Александр Павлович

Мать ребёнка: Хлестова Валентина

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Хлестова Раиса Павловна

Мать ребёнка: Хлестова Валентина

Рождение ребёнка
1966

Дочь: Хлестова Любовь Павловна

Мать ребёнка: Хлестова Валентина

Рождение ребёнка
1969

Сын: Хлестов Владимир Павлович

Мать ребёнка: Хлестова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлестова Валентина

Смерть
28.06.1997
Самоубийство, повесился
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close