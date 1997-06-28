Хлестов Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1935
Дата смерти28.06.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1935
Отец: Хлестов Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
1963
Сын: Хлестов Александр Павлович
Мать ребёнка: Хлестова Валентина
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Хлестова Раиса Павловна
Мать ребёнка: Хлестова Валентина
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Хлестова Любовь Павловна
Мать ребёнка: Хлестова Валентина
Рождение ребёнка
1969
Сын: Хлестов Владимир Павлович
Мать ребёнка: Хлестова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хлестова Валентина
Смерть
28.06.1997
Самоубийство, повесился