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Макухин Григорий Данилов

Место рождения

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макухин Данила (Даниил) Артемов

Мать: Макухина Ирина Евфимова

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.10.1912

Дочь: Анастасия Григорьева

Мать ребёнка: Макухина Параскева Григорьева

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.11.1913

Сын: Макухин Михаил Григорьев

Мать ребёнка: Макухина Параскева Григорьева

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.12.1915

Сын: Макухин Стефан (Степан) Григорьев

Мать ребёнка: Макухина Параскева Григорьева

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макухина Параскева Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
солдат, государственный крестьянин
Смерть
Неизвестно
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