Макухин Григорий Данилов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.10.1912
Дочь: Анастасия Григорьева
Мать ребёнка: Макухина Параскева Григорьева
Рождение ребёнка
08.11.1913
Мать ребёнка: Макухина Параскева Григорьева
Рождение ребёнка
26.12.1915
Сын: Макухин Стефан (Степан) Григорьев
Мать ребёнка: Макухина Параскева Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
солдат, государственный крестьянин
Смерть
Неизвестно