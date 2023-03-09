Параскева Давыдова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1891 ст.
Дочь: Вихрова Евдокия Филлиповна
Отец ребёнка: Филипп Дмитриевич
Мазельцево, Псковский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Дмитриевич
Смерть
Неизвестно