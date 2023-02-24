Крылова (Коновалова) Пелагия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылова (Коновалова) Пелагия Петровна

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Место рождения

Пригород Кашпир Сызранский уезд

Дата рождения

26.09.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1896

Отец: Коновалов Петр Степанов

Мать: Коновалова Соломония Захарова

Пригород Кашпир Сызранский уезд
Бракосочетание
14.10.1915

Муж: Крылов Василий Савельевич

Пригород Кашпир Сызранский уезд
Рождение ребёнка
09.06.1921

Дочь: Попова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Крылов Василий Савельевич

Пригород Кашпир Сызранский уезд
Смерть
Неизвестно
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