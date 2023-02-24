Крылова (Коновалова) Пелагия Петровна
Место рожденияПригород Кашпир Сызранский уезд
Дата рождения26.09.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1896
Пригород Кашпир Сызранский уезд
Бракосочетание
14.10.1915
Пригород Кашпир Сызранский уезд
Рождение ребёнка
09.06.1921
Дочь: Попова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Крылов Василий Савельевич
Пригород Кашпир Сызранский уезд
Смерть
Неизвестно