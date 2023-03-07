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Кощеев Михаил Константинович

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Место рождения

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

21.11.1913

Дата смерти

07.11.1970

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1913

Отец: Кощеев Константин Федоров

Мать: Кощеева Наталия Иванова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.11.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кощеева Анна Никифорова

Рождение ребёнка
19.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кощеева Анна Никифорова

Рождение ребёнка
19.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кощеева Анна Никифорова

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кощеева Анна Никифорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кощеева Анна Никифорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кощеева Анна Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Анна Никифорова

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
07.11.1970
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