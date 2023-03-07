Кощеев Михаил Константинович
Место рождения
Дата рождения21.11.1913
Дата смерти07.11.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1913
Отец: Кощеев Константин Федоров
Мать: Кощеева Наталия Иванова
Рождение ребёнка
28.11.1936
Рождение ребёнка
19.12.1938
Рождение ребёнка
19.12.1938
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кощеева Анна Никифорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.11.1970