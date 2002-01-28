Останина (Голованова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1922
Дата смерти28.01.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1922
Отец: Голованов Сергей
Мать: Голованова Мария
Рождение ребёнка
29.05.1954
Дочь: Макарова Валентина
Отец ребёнка: Останин Виталий
Рождение ребёнка
20.04.1956
Сын: Останин Александр
Отец ребёнка: Останин Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Останин Виталий
Смерть
28.01.2002