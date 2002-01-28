Останина (Голованова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останина (Голованова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1922

Дата смерти

28.01.2002

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1922

Отец: Голованов Сергей

Мать: Голованова Мария

Рождение ребёнка
29.05.1954

Дочь: Макарова Валентина

Отец ребёнка: Останин Виталий

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
20.04.1956

Сын: Останин Александр

Отец ребёнка: Останин Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Виталий

Смерть
28.01.2002
Иваново, Иваново, Ивановская область
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