Сазонов Филипп Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти22.04.1971
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Сазонов Андрей Илларионович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1910
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сазонова Шубина Степанида Константиновна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Сазонов Владимир Филиппович
Мать ребёнка: Сазонова Шубина Степанида Константиновна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Сазонов Андрей Филиппович
Мать ребёнка: Сазонова Шубина Степанида Константиновна
Смерть
22.04.1971