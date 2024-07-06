Сазонов Филипп Андреевич 1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сазонов Филипп Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

22.04.1971

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1925 г.р.
1926 г.р.

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Сазонов Андрей Илларионович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сазонова Шубина Степанида Константиновна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Сазонов Владимир Филиппович

Мать ребёнка: Сазонова Шубина Степанида Константиновна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Сазонов Андрей Филиппович

Мать ребёнка: Сазонова Шубина Степанида Константиновна

Смерть
22.04.1971

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