(Кайнова) Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кайнова) Людмила Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1954

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1954

Отец: Кайнов Александр Артемьевич

Мать: не указана

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