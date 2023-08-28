Матикайнен Павел Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен Павел Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

1755

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: Матикайнен Петр

Мать: Сюзанна

Рождение ребёнка
1718

Сын: Матикайнен Петр Павлович

Мать ребёнка: Матикайнен Сюзана

Рождение ребёнка
1723

Сын: Матикайнен Пяртуль Павлович

Мать ребёнка: Матикайнен Сюзана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Матикайнен Матвей Павлович

Мать ребёнка: Матикайнен Сюзана

Рождение ребёнка
1737

Сын: Матикайнен Ристо Павлович

Мать ребёнка: Матикайнен Сюзана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матикайнен Сюзана

Смерть
1755
Мадикази, Константиновская волость, Петергофский уезд
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