Матикайнен Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1690
Дата смерти1755
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Отец: Матикайнен Петр
Мать: Сюзанна
Рождение ребёнка
1718
Мать ребёнка: Матикайнен Сюзана
Рождение ребёнка
1723
Сын: Матикайнен Пяртуль Павлович
Мать ребёнка: Матикайнен Сюзана
Рождение ребёнка
1732
Сын: Матикайнен Матвей Павлович
Мать ребёнка: Матикайнен Сюзана
Рождение ребёнка
1737
Сын: Матикайнен Ристо Павлович
Мать ребёнка: Матикайнен Сюзана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матикайнен Сюзана
Смерть
1755
Мадикази, Константиновская волость, Петергофский уезд