Немиро Сильвестр Сильвесторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти1945
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Немиро Силевестр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Немиро Антон Сильвесторович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Немиро Франтишко Сильвесторовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Немиро Фелиция Сильвесторовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Немиро Ксаверий Сильвесторович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Немиро Донат Сильвесторович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Немиро Сильвестр Сильвесторович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Немиро Франц Сильвесторович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Немиро Зюня Сильвесторовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Немиро Владислав Сельвесторович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1945