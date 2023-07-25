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Немиро Сильвестр Сильвесторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Немиро Силевестр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Немиро Антон Сильвесторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Немиро Франтишко Сильвесторовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Немиро Фелиция Сильвесторовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Немиро Ксаверий Сильвесторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Немиро Донат Сильвесторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Немиро Сильвестр Сильвесторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Немиро Франц Сильвесторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Немиро Зюня Сильвесторовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Немиро Владислав Сельвесторович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1945