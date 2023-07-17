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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Иванов Григорий Васильевич
1915 г.р.
Мать
Куминова Александра Ивановна
1915 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МИ
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Иванов Григорий Васильевич
Мать:
Куминова Александра Ивановна
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