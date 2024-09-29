Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1880

Дочь: Назарова (Луконина) Александра Андреевна

Отец ребёнка: Луконин Андрей Федорович

Шарголи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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