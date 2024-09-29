Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1880
Дочь: Назарова (Луконина) Александра Андреевна
Отец ребёнка: Луконин Андрей Федорович
Шарголи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно