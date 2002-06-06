Шараухова (Шараухова (Доронина)) Валентина Дмитриевна
Место рожденияс.Морсово, Земетчинский район, Пензенской области
Дата рождения23.03.1939
Дата смерти06.06.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шараухов Василий
Рождение ребёнка
26.10.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шараухов Василий
Смерть
06.06.2002
Похороны
Неизвестно