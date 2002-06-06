Шараухова (Шараухова (Доронина)) Валентина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШараухова (Шараухова (Доронина)) Валентина Дмитриевна

Шараухова (Шараухова (Доронина)) Валентина Дмитриевна

Место рождения

с.Морсово, Земетчинский район, Пензенской области

Дата рождения

23.03.1939

Дата смерти

06.06.2002

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1939

Отец: Доронин Дмитрий Игнатьевич

Мать: (Панина) Наталья Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шараухов Василий

Рождение ребёнка
26.10.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шараухов Василий

Смерть
06.06.2002
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.