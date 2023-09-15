Кливец Феодор (Феодосий) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кливец Феодор (Феодосий)

Место рождения

Межирич, Дніпропетровська область

Дата рождения

Между 1814 и 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1814 и 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Межирич, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Между 1834 и 1838

Сын: Кливец Яков Феодорович

Мать ребёнка: не указана

Межирич, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Кливец Феодосия Феодоровна

Мать ребёнка: не указана

Межирич, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Между 1858 и 1862

Сын: Кливец Феодосий Феодорович

Мать ребёнка: не указана

Межирич, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно
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