Кливец Феодор (Феодосий)
Место рождения
Дата рожденияМежду 1814 и 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1814 и 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1834 и 1838
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Кливец Феодосия Феодоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1858 и 1862
Сын: Кливец Феодосий Феодорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно