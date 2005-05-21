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Григорьева Любовь Ивановна

Место рождения

Хмельницкая область Дунаевецкий район село Малый Жванчик

Дата рождения

05.05.1930

Дата смерти

21.05.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Хмельницкая область Дунаевецкий район село Малый Жванчик
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лазаренков Константин Ульянович

Смерть
21.05.2005
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