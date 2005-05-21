Григорьева Любовь Ивановна
Место рожденияХмельницкая область Дунаевецкий район село Малый Жванчик
Дата рождения05.05.1930
Дата смерти21.05.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Хмельницкая область Дунаевецкий район село Малый Жванчик
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лазаренков Константин Ульянович
Смерть
21.05.2005