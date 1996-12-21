Мазуренко Иосиф Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1913
Дата смерти21.12.1996
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1913
Отец: Мазуренко Павел Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.12.1996