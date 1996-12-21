Мазуренко Иосиф Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМазуренко Иосиф Павлович

Мазуренко Иосиф Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1913

Дата смерти

21.12.1996

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1913

Отец: Мазуренко Павел Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болтович Валентина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болтович Валентина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болтович Валентина Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.12.1996
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close