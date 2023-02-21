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Яковенко Александр Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Около 1973

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Яковенко Дмитрий

Мать: Яковенко Марфа Ананьевна

Бракосочетание
1927

Жена: Яковенко Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
11.03.1929

Дочь: Семенцова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Яковенко Лидия Васильевна

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.11.1936

Сын: Яковенко Николай Александрович

Мать ребёнка: Яковенко Лидия Васильевна

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Около 1973
Подгорное, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
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