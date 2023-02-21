Яковенко Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиОколо 1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Яковенко Дмитрий
Мать: Яковенко Марфа Ананьевна
Бракосочетание
1927
Рождение ребёнка
11.03.1929
Дочь: Семенцова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Яковенко Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
14.11.1936
Сын: Яковенко Николай Александрович
Мать ребёнка: Яковенко Лидия Васильевна
Смерть
Около 1973
Подгорное, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область