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Чекалов Илья Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1937

Дата смерти

До 2005

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1937

Отец: Чекалов Василий Иосифович

Мать: Чекалова Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
До 2005
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