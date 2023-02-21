Жулин Иван Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖулин Иван Евдокимович

Жулин Иван Евдокимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1900

Сын: Жулин Никифор Иванович

Мать ребёнка: Жулина Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
02.02.1904

Дочь: Крайникова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Жулина Прасковья Федоровна

С.Никандровка Воронежская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Жулин Трофим Иванович

Мать ребёнка: Жулина Прасковья Федоровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close