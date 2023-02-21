Жулин Иван Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1900
Мать ребёнка: Жулина Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
02.02.1904
Дочь: Крайникова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Жулина Прасковья Федоровна
С.Никандровка Воронежская область
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Жулина Прасковья Федоровна