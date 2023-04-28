Нестерова (Софронова) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова (Софронова) Дарья Ивановна

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Место рождения

Толба, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Софронов Иван

Мать: не указана

Толба, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Нестеров Иван Степанович

Отец ребёнка: Нестеров Степан Васильевич

Толба, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Шелудякова Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Нестеров Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Нестеров Виктор Степанович

Отец ребёнка: Нестеров Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Куликова Зоя Степановна

Отец ребёнка: Нестеров Степан Васильевич

Смерть
1956
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