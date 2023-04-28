Нестерова (Софронова) Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти1956
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Софронов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Нестеров Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Шелудякова Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Нестеров Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1915
Сын: Нестеров Виктор Степанович
Отец ребёнка: Нестеров Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Куликова Зоя Степановна
Отец ребёнка: Нестеров Степан Васильевич
Смерть
1956