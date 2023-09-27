Агеева Александра Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Агеев Ефим Феоктистович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1946
Сын: Юрасов Станислав Семёнович
Отец ребёнка: Юрасов Семён Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрасова Светлана Семёновна
Отец ребёнка: Юрасов Семён Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно