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Агеева Александра Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Агеев Ефим Феоктистович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1946

Сын: Юрасов Станислав Семёнович

Отец ребёнка: Юрасов Семён Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрасова Светлана Семёновна

Отец ребёнка: Юрасов Семён Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрасов Семён Филиппович

Смерть
Неизвестно
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