Квашнина (Шалегина) Анастасия Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квашнина (Шалегина) Анастасия Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

?.03.1980

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Шалегин Леонтий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1939

Сын: Квашнин Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Квашнин Василий Васильевич

Кандалакша, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
Рождение ребёнка
22.08.1947

Сын: Квашнин Вячеслав Васильевич

Отец ребёнка: Квашнин Василий Васильевич

Смерть
?.03.1980
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