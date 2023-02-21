Квашнина (Шалегина) Анастасия Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти?.03.1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Шалегин Леонтий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1939
Сын: Квашнин Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Квашнин Василий Васильевич
Кандалакша, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
Рождение ребёнка
22.08.1947
Сын: Квашнин Вячеслав Васильевич
Отец ребёнка: Квашнин Василий Васильевич
Смерть
?.03.1980