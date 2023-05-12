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Дубровина Нина Васильевна
Дубровина Нина Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.08.1950
Пол
Женский
Отец
Дубровин Василий Егорович
1912 г.р.
Мать
Дубровина (Щенникова) Анастасия Васильевна
1915 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1950
Отец:
Дубровин Василий Егорович
Мать:
Дубровина Анастасия Васильевна
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