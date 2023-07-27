Кропанева (Першина) Ида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Першин Иван Игнатьевич
Мать: Першина Анфуза Павловна
Рождение ребёнка
08.10.1952
Дочь: Агеева Галина Николаевна
Отец ребёнка: Кропанев Николай Федорович
Росиия. Свердловская обл. Верхотурский р-н, д. Комиссарово.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Кропанев Николай Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маловичко Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Кропанев Николай Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Кропанев Николай Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кропанев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Кропанев Николай Федорович
Бракосочетание
Неизвестно