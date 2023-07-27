Кропанева (Першина) Ида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кропанева (Першина) Ида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Першин Иван Игнатьевич

Мать: Першина Анфуза Павловна

Рождение ребёнка
08.10.1952

Дочь: Агеева Галина Николаевна

Отец ребёнка: Кропанев Николай Федорович

Росиия. Свердловская обл. Верхотурский р-н, д. Комиссарово.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Кропанев Николай Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маловичко Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Кропанев Николай Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Кропанев Николай Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кропанев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Кропанев Николай Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кропанев Николай Федорович