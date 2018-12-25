Хусаинова Айлин Артуровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусаинова Айлин Артуровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.2018

Пол

Женский

Отец

1986 г.р.

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.2018

Отец: Хусаинов Артур Радикович

Мать: Хусаинова Нэлля

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