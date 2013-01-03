Козловская (Огородникова) Антонина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козловская (Огородникова) Антонина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1927

Дата смерти

03.01.2013

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1952

Сын: Козловский Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Козловский Василий Ильич

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
24.04.1956

Сын: Козловский Александр Васильевич

Отец ребёнка: Козловский Василий Ильич

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.01.1966

Дочь: Козловская Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Козловский Василий Ильич

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козловский Василий Ильич

Смерть
03.01.2013