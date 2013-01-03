Козловская (Огородникова) Антонина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1927
Дата смерти03.01.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1952
Сын: Козловский Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Козловский Василий Ильич
Рождение ребёнка
24.04.1956
Сын: Козловский Александр Васильевич
Отец ребёнка: Козловский Василий Ильич
Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.01.1966
Дочь: Козловская Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Козловский Василий Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.01.2013