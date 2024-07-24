Медведев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева (Черноскутова) Мария Владимировна

Рождение ребёнка
19.06.2020

Сын: Медведев Семен Алексеевич

Мать ребёнка: Медведева (Черноскутова) Мария Владимировна

Рождение ребёнка
16.01.2024

Дочь: Медведева Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: Медведева (Черноскутова) Мария Владимировна

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