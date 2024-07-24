Медведев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.06.2020
Сын: Медведев Семен Алексеевич
Мать ребёнка: Медведева (Черноскутова) Мария Владимировна
Рождение ребёнка
16.01.2024
Дочь: Медведева Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: Медведева (Черноскутова) Мария Владимировна