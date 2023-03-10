Гликерия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Несветаев Петр Никифорович

Отец ребёнка: Несветаев Никифор

по ИР 1806г. он 1780г.р.
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Несветаев Никифор

Несветаевы, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Несветаев Иван Никифорович

Отец ребёнка: Несветаев Никифор

Смерть
Неизвестно
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