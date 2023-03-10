Гликерия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Несветаев Петр Никифорович
Отец ребёнка: Несветаев Никифор
по ИР 1806г. он 1780г.р.
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Несветаев Никифор
Несветаевы, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1783
Сын: Несветаев Иван Никифорович
Отец ребёнка: Несветаев Никифор
Смерть
Неизвестно