Шырыкалова (Спиридонова) Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шырыкалова (Спиридонова) Анна Михайлова

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Место рождения

д. Солодилова, Галкинская вол., Камышловский у., Пермская губ., Россия

Дата рождения

16.02.1885 ст.

Дата смерти

23.01.1961

Пол

Женский

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Рождение
16.02.1885 ст.

Отец: Спиридонов Михаил Васильев

Мать: Спиридонова Елена Прохорова

д. Солодилова, Галкинская вол., Камышловский у., Пермская губ., Россия
- крестьянская дочь, крещена в Боголюбовской церкви с. Галкинское.
Смерть
23.01.1961
д. Насоново, Камышловский р-н, Свердловская обл., РСФСР
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