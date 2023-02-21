Шырыкалова (Спиридонова) Анна Михайлова
Место рожденияд. Солодилова, Галкинская вол., Камышловский у., Пермская губ., Россия
Дата рождения16.02.1885 ст.
Дата смерти23.01.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
16.02.1885 ст.
д. Солодилова, Галкинская вол., Камышловский у., Пермская губ., Россия
- крестьянская дочь, крещена в Боголюбовской церкви с. Галкинское.
Смерть
23.01.1961
д. Насоново, Камышловский р-н, Свердловская обл., РСФСР