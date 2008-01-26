Спигин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1926
Дата смерти26.01.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1926
Отец: Спигин Иван Романович
Мать: Спигина Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
08.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Спигина Назарова Антонина Сергеевна
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Спигина Назарова Антонина Сергеевна
Смерть
26.01.2008
Казахстан, Актау
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Казахстан, Актау