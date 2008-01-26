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Спигин Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1926

Дата смерти

26.01.2008

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1926

Отец: Спигин Иван Романович

Мать: Спигина Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
08.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Спигина Назарова Антонина Сергеевна

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Спигина Назарова Антонина Сергеевна

Смерть
26.01.2008
Казахстан, Актау
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Казахстан, Актау
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