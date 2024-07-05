Ditkofsky (Goldberg) Masha Masza Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ditkofsky (Goldberg) Masha Masza

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1891 г.р.
1893 г.р.
Около 1902 г.р.
1913 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ditkofsky Asher Ditkowski Meyer

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ditkofsky Asher Ditkowski Meyer

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ditkofsky Asher Ditkowski Meyer

Рождение ребёнка
13.03.1891

Дочь: Wolsky (Ditkofsky) Miriam Mary

Отец ребёнка: Ditkofsky Asher Ditkowski Meyer

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Olechanowicz (Ditkofsky) Beila Rishke

Отец ребёнка: Ditkofsky Asher Ditkowski Meyer

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Ditkofsky Eliezer

Отец ребёнка: Ditkofsky Asher Ditkowski Meyer

Рождение ребёнка
23.09.1913

Дочь: Freund (Ditkofsky) Channah Channah

Отец ребёнка: Ditkofsky Asher Ditkowski Meyer

Смерть
1943

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