Ditkofsky (Goldberg) Masha Masza
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1891
Дочь: Wolsky (Ditkofsky) Miriam Mary
Отец ребёнка: Ditkofsky Asher Ditkowski Meyer
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Olechanowicz (Ditkofsky) Beila Rishke
Отец ребёнка: Ditkofsky Asher Ditkowski Meyer
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Ditkofsky Eliezer
Отец ребёнка: Ditkofsky Asher Ditkowski Meyer
Рождение ребёнка
23.09.1913
Дочь: Freund (Ditkofsky) Channah Channah
Отец ребёнка: Ditkofsky Asher Ditkowski Meyer
Смерть
1943