Панчулидзева (Пашкова) Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанчулидзева (Пашкова) Ольга Алексеевна

Панчулидзева (Пашкова) Ольга Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1802

Дата смерти

21.03.1842

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Путята Авдотья (Евдокия Егоровна (Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Пашков Егор Иванович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Пашков Алексей Егорович

Отец ребёнка: Пашков Егор Иванович

Рождение ребёнка
16.05.1823

Дочь: Криштафович София Егоровна

Отец ребёнка: Пашков Егор Иванович

Рождение ребёнка
30.04.1824

Сын: Пашков Иван Егорович

Отец ребёнка: Пашков Егор Иванович

Рождение ребёнка
12.10.1825

Дочь: Озерова Ольга Егоровна

Отец ребёнка: Пашков Егор Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пашков Егор Иванович

Смерть
21.03.1842
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close