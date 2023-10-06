Панчулидзева (Пашкова) Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1802
Дата смерти21.03.1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Путята Авдотья (Евдокия Егоровна (Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Пашков Егор Иванович
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Пашков Егор Иванович
Рождение ребёнка
16.05.1823
Дочь: Криштафович София Егоровна
Отец ребёнка: Пашков Егор Иванович
Рождение ребёнка
30.04.1824
Сын: Пашков Иван Егорович
Отец ребёнка: Пашков Егор Иванович
Рождение ребёнка
12.10.1825
Дочь: Озерова Ольга Егоровна
Отец ребёнка: Пашков Егор Иванович
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пашков Егор Иванович
Смерть
21.03.1842