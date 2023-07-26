(Михайлина) Татьяна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Михайлина) Татьяна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Михайлин Матвей Симеонович

Мать: не указана