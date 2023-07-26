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(Михайлина) Татьяна Матвеевна
(Михайлина) Татьяна Матвеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1915
Пол
Женский
Отец
Михайлин Матвей Симеонович
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец:
Михайлин Матвей Симеонович
Мать: не указана
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