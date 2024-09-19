Терентьева Любовь Владимировна
Место рождения
Дата рождения23.05.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терентьева Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Тереньев Виктор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.09.1974
Дочь: Терентьева Евгения Викторовна
Отец ребёнка: Тереньев Виктор Николаевич