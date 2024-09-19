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Терентьева Любовь Владимировна

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

23.05.1946

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терентьева Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Тереньев Виктор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тереньев Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
05.09.1974

Дочь: Терентьева Евгения Викторовна

Отец ребёнка: Тереньев Виктор Николаевич

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