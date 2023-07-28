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Pūtelis Aleksis Aleksandrs

Место рождения

Калнцемпьи, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads

Дата рождения

1845

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1849 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Калнцемпьи, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads
Бракосочетание
?.11.1873

Жена: Pūtelis Līze

Рождение ребёнка
29.01.1875

Дочь: Šutka Emma

Мать ребёнка: Pūtelis Līze

Калнцемпьи, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads
Рождение ребёнка
09.04.1879

Сын: Pūtelis Paulis Pauls

Мать ребёнка: Pūtelis Līze

Калнцемпьи, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads
Рождение ребёнка
13.09.1887

Дочь: Olga

Мать ребёнка: Pūtelis Līze

Калнцемпьи, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads
Рождение ребёнка
09.10.1891

Дочь: Ostrovs Johanna Olga

Мать ребёнка: Pūtelis Līze

Калнцемпьи, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads