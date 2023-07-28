Pūtelis Aleksis Aleksandrs
Место рождения
Дата рождения1845
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.11.1873
Жена: Pūtelis Līze
Рождение ребёнка
29.01.1875
Дочь: Šutka Emma
Мать ребёнка: Pūtelis Līze
Рождение ребёнка
09.04.1879
Сын: Pūtelis Paulis Pauls
Мать ребёнка: Pūtelis Līze
Рождение ребёнка
13.09.1887
Дочь: Olga
Мать ребёнка: Pūtelis Līze
Рождение ребёнка
09.10.1891
Дочь: Ostrovs Johanna Olga
Мать ребёнка: Pūtelis Līze