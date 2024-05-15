Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаулов Григорий (Герхен) Аронович
Отец ребёнка: Шаулов Арон Ашерович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шаулов Арон Ашерович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шаулов Арон Ашерович
Рождение ребёнка
02.?.1931
Дочь: Сычева (Шаулова) Надежда Ароновна
Отец ребёнка: Шаулов Арон Ашерович