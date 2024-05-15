Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаулов Григорий (Герхен) Аронович

Отец ребёнка: Шаулов Арон Ашерович

Баку, Азербайджанская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаулов Владимир Аронович

Отец ребёнка: Шаулов Арон Ашерович

Баку, Азербайджанская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаулов Арон Ашерович

Рождение ребёнка
02.?.1931

Дочь: Сычева (Шаулова) Надежда Ароновна

Отец ребёнка: Шаулов Арон Ашерович

Баку, Азербайджанская ССР

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