Машинистова (Родина) Ксения Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машинистова (Родина) Ксения Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Родин (родионов) Федор Осипович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Машинистов Александр Иванович

Отец ребёнка: Машинистов Иван Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ершова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Машинистов Иван Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Машинистов Филипп Иванович

Отец ребёнка: Машинистов Иван Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Машинистов Василий Иванович

Отец ребёнка: Машинистов Иван Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ершова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Машинистов Иван Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Машинистов Федор Иванович

Отец ребёнка: Машинистов Иван Харитонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Машинистов Иван Харитонович

Смерть
Неизвестно
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