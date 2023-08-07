Машинистова (Родина) Ксения Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: Родин (родионов) Федор Осипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Машинистов Александр Иванович
Отец ребёнка: Машинистов Иван Харитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ершова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Машинистов Иван Харитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Машинистов Филипп Иванович
Отец ребёнка: Машинистов Иван Харитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Машинистов Василий Иванович
Отец ребёнка: Машинистов Иван Харитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ершова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Машинистов Иван Харитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Машинистов Федор Иванович
Отец ребёнка: Машинистов Иван Харитонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно