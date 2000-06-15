(Кутукова) Виктория — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кутукова) Виктория

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.2000

Пол

Женский

Отец

1980 г.р.

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.2000

Отец: Кутуков Сергей

Мать: Кутукова Дарья Евгеньевна

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