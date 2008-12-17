Новикова-Вшивкова Ираида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова-Вшивкова Ираида Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1926

Дата смерти

17.12.2008

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1926

Отец: Вшивков Николай Андреевич

Мать: Вшивкова Александра Яковлевна

г. Пермь
Рождение ребёнка
25.12.1948

Дочь: Жолобова-Новикова Галина Федоровна

Отец ребёнка: Новиков Федор Михайлович

Рождение ребёнка
23.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Федор Михайлович

Смерть
17.12.2008
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