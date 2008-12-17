Новикова-Вшивкова Ираида Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1926
Дата смерти17.12.2008
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1926
г. Пермь
Рождение ребёнка
25.12.1948
Дочь: Жолобова-Новикова Галина Федоровна
Отец ребёнка: Новиков Федор Михайлович
Рождение ребёнка
23.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новиков Федор Михайлович
Смерть
17.12.2008