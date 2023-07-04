Зубарева (Шишкина) Васса Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847 ст.
Дата смерти1893
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847 ст.
Отец: Шишкин Григорий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1865 ст.
Рождение ребёнка
08.03.1868 ст.
Сын: Зубарев Никифор Васильевич
Отец ребёнка: Зубарев Василий Иванович
Рождение ребёнка
25.05.1872
Отец ребёнка: Зубарев Василий Иванович
Рождение ребёнка
26.10.1884 ст.
Сын: Зубарев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Зубарев Василий Иванович
Смерть
1893