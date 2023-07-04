Зубарева (Шишкина) Васса Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарева (Шишкина) Васса Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847 ст.

Дата смерти

1893

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847 ст.

Отец: Шишкин Григорий Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1865 ст.

Муж: Зубарев Василий Иванович

Рождение ребёнка
08.03.1868 ст.

Сын: Зубарев Никифор Васильевич

Отец ребёнка: Зубарев Василий Иванович

Сереньга, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.05.1872

Сын: Зубарев Иоанн Васильевич

Отец ребёнка: Зубарев Василий Иванович

Сереньга, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.10.1884 ст.

Сын: Зубарев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Зубарев Василий Иванович

Смерть
1893