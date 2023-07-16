Овчинников Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.04.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1956
Дочь: Кириченко Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Дубасова Галина Васильевна
Морозово, Шадринский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.04.1966
Ясная Поляна, Далматовский муниципальный район, Курганская область