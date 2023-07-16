Овчинников Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинников Михаил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.04.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1956

Дочь: Кириченко Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Дубасова Галина Васильевна

Морозово, Шадринский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубасова Галина Васильевна

Смерть
03.04.1966
Ясная Поляна, Далматовский муниципальный район, Курганская область