Синицын Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киселев Петр
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синицын Александр Васильевич
Мать ребёнка: (Соболева) Антонина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
24.12.1957
Смерть
Неизвестно