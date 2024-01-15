Синицын Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицын Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киселев Петр

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синицын Александр Васильевич

Мать ребёнка: (Соболева) Антонина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Соболева) Антонина Петровна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Соболева) Антонина Петровна

Рождение ребёнка
24.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Соболева) Антонина Петровна

Смерть
Неизвестно

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