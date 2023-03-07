Игумнова Юлия Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.03.1871
Дата смерти1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1898 по 1908
Место жительства
С 1908
Аскания-Нова, Херсонской области
Место жительства
С 1912 по 1914
Место жительства
С 1914
Аскания-Нова, Херсонской области
Место жительства
С 1937
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1940
Льгов, город Льгов, Курская область