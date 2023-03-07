Игумнова Юлия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игумнова Юлия Ивановна

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Место рождения

Лебедянь, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

17.03.1871

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Лебедянь, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
С 1898 по 1908
Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1908
Аскания-Нова, Херсонской области
Место жительства
С 1912 по 1914
Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1914
Аскания-Нова, Херсонской области
Место жительства
С 1937
Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1940
Льгов, город Льгов, Курская область
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