Первова (Борисова) Лидия Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первова (Борисова) Лидия Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1993

Дочь: Фёдорова Эльвира Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.09.1997

Дочь: Качалкова Ярослава Владимировна

Отец ребёнка: Дианов Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первов Михаил

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