Первова (Борисова) Лидия Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1993
Дочь: Фёдорова Эльвира Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.09.1997
Дочь: Качалкова Ярослава Владимировна
Отец ребёнка: Дианов Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Первов Михаил