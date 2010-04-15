Никитина (Богомольникова) Светлана Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Богомольникова) Светлана Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1938

Дата смерти

15.04.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
15.04.2010
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область