Никитина (Богомольникова) Светлана Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1938
Дата смерти15.04.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.04.2010