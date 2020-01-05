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Черемисинов Иван

Место рождения

Канск, город Канск, Красноярский край

Дата рождения

22.12.1983

Дата смерти

05.01.2020

Пол

Мужской

Отец

1948 г.р.

Мать

1952 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1983

Отец: Черемисинов Николай

Мать: Черемисинова Галина

Канск, город Канск, Красноярский край
Образование
С ?.09.1991 по ?.06.1994
Канск, город Канск, Красноярский край
Средняя школа №18
Образование
С ?.09.1994 по ?.06.2001
Канск, город Канск, Красноярский край
Гимназия №1
Образование
С ?.09.2001 по ?.06.2005
Канск, город Канск, Красноярский край
средне-техническое | бухгалтер | Канский технологический техникум
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.01.2020
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Канск, город Канск, Красноярский край