Черемисинов Иван
Место рождения
Дата рождения22.12.1983
Дата смерти05.01.2020
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1983
Отец: Черемисинов Николай
Мать: Черемисинова Галина
Образование
С ?.09.1991 по ?.06.1994
Средняя школа №18
Образование
С ?.09.1994 по ?.06.2001
Гимназия №1
Образование
С ?.09.2001 по ?.06.2005
средне-техническое | бухгалтер | Канский технологический техникум
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.01.2020
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно