Тупицына Домина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупицына Домина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1822 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843 ст.

Дочь: Тупицына Евдокия Лупповна

Отец ребёнка: Тупицын Лупп Архипович

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1844 ст.

Сын: Тупицын Степан Луппович

Отец ребёнка: Тупицын Лупп Архипович

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Тупицына Марья Лупповна

Отец ребёнка: Тупицын Лупп Архипович

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тупицын Лупп Архипович

Смерть
Неизвестно
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