Тупицына Домина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.
Дочь: Тупицына Евдокия Лупповна
Отец ребёнка: Тупицын Лупп Архипович
Рождение ребёнка
1844 ст.
Отец ребёнка: Тупицын Лупп Архипович
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Тупицына Марья Лупповна
Отец ребёнка: Тупицын Лупп Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно