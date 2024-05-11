Ложкина Любовь Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ложкина Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисимова (Ложкина) Светлана Валентиновна

Отец ребёнка: Ложкин Валентин Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимофеева Людмила Валентиновна

Отец ребёнка: Ложкин Валентин Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ложкин Андрей Валентинович

Отец ребёнка: Ложкин Валентин Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ложкин Иван Валентинович

Отец ребёнка: Ложкин Валентин Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ложкин Валентин Николаевич

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