Ложкина Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисимова (Ложкина) Светлана Валентиновна
Отец ребёнка: Ложкин Валентин Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимофеева Людмила Валентиновна
Отец ребёнка: Ложкин Валентин Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ложкин Андрей Валентинович
Отец ребёнка: Ложкин Валентин Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ложкин Валентин Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно