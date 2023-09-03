Добрынин Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1973
Дочь: Пастушок Алена Викторовна
Мать ребёнка: Добрынина Валентина Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.09.1981
Сын: Добрынин Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Добрынина Валентина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно