Добрынин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынин Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1973

Дочь: Пастушок Алена Викторовна

Мать ребёнка: Добрынина Валентина Дмитриевна

Рождение ребёнка
22.09.1981

Сын: Добрынин Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Добрынина Валентина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добрынина Валентина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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